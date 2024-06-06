Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Tarsus ilçesine ziyaret

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Tarsus ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Tarsus ilçesine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Tarsus ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

        Sever, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Yöneticiler ve partililerle bir araya gelen Sever, daha sonra "halk buluşması" etkinliğinde vatandaşlara hitap etti.

        Sever, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışa hazır hale geldiğini, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'ne de yatırımların başladığı söyledi.

        Projelerin turizm ve ekonomiye katkı sağlayacağını dile getiren Sever, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Tur teknesi battı! 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan, Mersin Valisi Pehlivan...
        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan, Mersin Valisi Pehlivan...
        Bozyazı'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sunuldu
        Bozyazı'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sunuldu
        Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
        Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
        Silifke'de ortaokul öğrencisi, harçlığını Filistin halkı için bağışladı
        Silifke'de ortaokul öğrencisi, harçlığını Filistin halkı için bağışladı
        Mersin'de tefecilere operasyon; 10 gözaltı
        Mersin'de tefecilere operasyon; 10 gözaltı
        7 gündür kayıp olarak aranan Yağmur, bulundu
        7 gündür kayıp olarak aranan Yağmur, bulundu