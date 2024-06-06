AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Tarsus ilçesine ziyaret
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Tarsus ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Tarsus ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Sever, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Yöneticiler ve partililerle bir araya gelen Sever, daha sonra "halk buluşması" etkinliğinde vatandaşlara hitap etti.
Sever, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışa hazır hale geldiğini, Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi'ne de yatırımların başladığı söyledi.
Projelerin turizm ve ekonomiye katkı sağlayacağını dile getiren Sever, vatandaşların taleplerini dinledi.
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