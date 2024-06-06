Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tedavisi tamamlanan kaplumbağa denize bırakıldı

        Mersin'de başına aldığı darbe nedeniyle 2 yıl tedavi gören "caretta caretta" cinsi deniz kaplumbağası, iyileşmesinin ardından mavi suyla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tedavisi tamamlanan kaplumbağa denize bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de başına aldığı darbe nedeniyle 2 yıl tedavi gören "caretta caretta" cinsi deniz kaplumbağası, iyileşmesinin ardından mavi suyla buluşturuldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022'de yaralı bulunan kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Başına darbe aldığı belirlenen 50 yaşındaki kaplumbağanın tedavi ve bakımı tamamlandı.

        Marka takılan kaplumbağa, Erdemli ilçesindeki Devlet Bahçeli Meydanı'nın sahilinde düzenlenen etkinlikte denizle buluşturuldu.

        Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentte deniz kaplumbağalarının yumurtlamasına ev sahipliği yapan 4 tescilli yerin olduğunu söyledi.

        Pehlivan, doğanın korunmasının önemini vurgulayarak, "Kaplumbağaların denizlerdeki ekolojik dengenin sağlanmasında çok büyük fonksiyonu var. Merkezimizde çeşitli nedenlerden dolayı yaralanmış ve zarar görmüş kaplumbağaların tedavisi sağlanıyor. Bugün de tedavisi tamamlanan 54'üncü kaplumbağamızı denize uğurladık." dedi.

        Etkinliğe, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Arslan ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!

        Benzer Haberler

        ENSREG uzman ekibi Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        ENSREG uzman ekibi Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Tarsus ilçesine ziyaret
        AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever'den Tarsus ilçesine ziyaret
        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan, Mersin Valisi Pehlivan...
        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'ndan, Mersin Valisi Pehlivan...
        Bozyazı'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sunuldu
        Bozyazı'nda özel gereksinimli öğrencilere drama gösterisi sunuldu
        Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı
        Mersin'deki PKK/YPG operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı