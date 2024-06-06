Bozyazı'da sıcak hava etkili oldu

Dışarıya çıkan vatandaşlar, sıcaktan korunmak için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının da yüzde 54 ölçüldüğü ilçede, vatandaşların sıklıkla kullandığı cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

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