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        Bozyazı'da sıcak hava etkili oldu

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 37 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:55
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        Bozyazı'da sıcak hava etkili oldu
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 37 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının da yüzde 54 ölçüldüğü ilçede, vatandaşların sıklıkla kullandığı cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

        Güneşin etkisiyle merkezdeki termometre 41 dereceyi gösterdi.

        Dışarıya çıkan vatandaşlar, sıcaktan korunmak için parklardaki gölgelik alanları tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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