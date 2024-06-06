Mersin'de serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bozön Mahallesi'nde arkadaşlarıyla dere kenarına giden Emine Çelik (11) serinlemek için suya girdi.

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