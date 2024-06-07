Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Mersin'in Mut ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut'ta 7 zanlının ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında oldukları belirlendi.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde, 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 196 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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