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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Mersin'in Mut ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:25
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        Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Mut ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut'ta 7 zanlının ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında oldukları belirlendi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde, 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 196 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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