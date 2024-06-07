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        Mersin merkezli 10 ilde dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli 10 ilde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:37
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        Mersin merkezli 10 ilde dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
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        Mersin merkezli 10 ilde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince bilişim yoluyla dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, şüphelilerin kripto para piyasası üzerinden yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin son olarak Mersin'de yaşayan bir kişinin de aynı yöntemle 163 bin lirasını dolandırdıkları belirlendi.

        Mersin merkezli İstanbul, Kocaeli, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Kastamonu, Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 14 cep telefonu, 11 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve hafıza kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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