Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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