Mersin'de devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde, devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde, devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.
H.T. idaresindeki 01 AND 52 plakalı tır, D-400 kara yolu Boğsak Tüneli çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Bu sırada tırda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Tırdaki yangına yoldan geçen Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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