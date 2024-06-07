Mersin'de devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü

Bu sırada tırda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

H.T. idaresindeki 01 AND 52 plakalı tır, D-400 kara yolu Boğsak Tüneli çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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