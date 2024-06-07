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        Mersin'de devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde, devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:33
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        Mersin'de devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

        H.T. idaresindeki 01 AND 52 plakalı tır, D-400 kara yolu Boğsak Tüneli çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Bu sırada tırda yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Tırdaki yangına yoldan geçen Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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