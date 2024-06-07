Mersin'de 11 Haziran'da "Büyük Filistin Mitingi" yapılacak

Gazze'ye Mersin'den ses vermek için miting düzenlediklerini belirten Erim, "İsrail'in bu soykırımına ve insanların katledilmesine karşı gür sesle 'Dur' demek için hepimiz tek yürek olacağız. Sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Mitingimize tüm Mersin halkını davet ediyoruz." dedi.

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