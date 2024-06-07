Mersin'de 11 Haziran'da "Büyük Filistin Mitingi" yapılacak
Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" 11 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.
Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" 11 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.
Platform sözcüsü Mustafa Erim, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, Gazze'de yaşananların insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.
Gazze'ye Mersin'den ses vermek için miting düzenlediklerini belirten Erim, "İsrail'in bu soykırımına ve insanların katledilmesine karşı gür sesle 'Dur' demek için hepimiz tek yürek olacağız. Sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Mitingimize tüm Mersin halkını davet ediyoruz." dedi.
Erim, mitingin 11 Haziran Salı günü saat 18.00'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapılacağını kaydetti.
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