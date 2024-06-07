Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bildirilen bölgeye ekip sevk etti.
Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Alanda, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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