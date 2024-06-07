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        Silifke'de Çevre Koruma Haftası kapsamında öğrenciler çöp topladı

        Mersin'in Silifke ilçesinde ortaokul öğrencileri, Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında çöp topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:00
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        Silifke'de Çevre Koruma Haftası kapsamında öğrenciler çöp topladı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ortaokul öğrencileri, Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında çöp topladı.

        Atatürk Ortaokulu 5. ve 7. sınıf öğrencileri, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında düzenlenen temizlik etkinliğine katıldı.

        Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in de katıldığı etkinlikte, öğrenciler Göksu Irmağı kıyısı, Göksu Parkı ve Anıt Meydanı'nda çöp topladı.

        Türkçe öğretmeni Hasan Demirel, yaptığı açıklamada, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının temiz bir dünyada yaşamak ve geleceğe temiz bir çevre bırakma konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

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