Silifke'de Çevre Koruma Haftası kapsamında öğrenciler çöp topladı

Türkçe öğretmeni Hasan Demirel, yaptığı açıklamada, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının temiz bir dünyada yaşamak ve geleceğe temiz bir çevre bırakma konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in de katıldığı etkinlikte, öğrenciler Göksu Irmağı kıyısı, Göksu Parkı ve Anıt Meydanı'nda çöp topladı.

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