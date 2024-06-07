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        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:31
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        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Atalar-Yeşiltepe arasında yer alan sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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