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        Silifke'de canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:03
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        Silifke'de canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı.

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı huzurlu geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

        Kurban Bayramı öncesinde tüm vatandaşlara rahat alışveriş yapma imkanı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Turgut, "Hayvan pazarında hazırlıklarımız tamamlandı. Canlı hayvan pazarımızı yaklaşan Kurban Bayramı'nda eksiksiz bir şekilde faaliyete geçirip, bu bayramı rahat bir şekilde geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cadde, sokak veya parklarda kurban kesilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Turgut, kesimlerin daha önce belirlenen yerlerde olacağını bildirdi.

        Başkan Turgut, kendi bahçe ve özel arazisinde kurban kesimini gerçekleştirecek olan vatandaşlara da çevre ve insan sağlığını gözetmek kaydıyla izin verileceğini kaydetti.

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