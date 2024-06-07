Silifke'de canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı huzurlu geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kurban Bayramı öncesinde tüm vatandaşlara rahat alışveriş yapma imkanı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Turgut, "Hayvan pazarında hazırlıklarımız tamamlandı. Canlı hayvan pazarımızı yaklaşan Kurban Bayramı'nda eksiksiz bir şekilde faaliyete geçirip, bu bayramı rahat bir şekilde geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.