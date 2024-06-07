Gülnar'da üreticilere ekipman desteği verildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde üreticilere pülverizatör dağıtıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde üreticilere pülverizatör dağıtıldı.
Gülnar Hükümet Konağı önünde yapılan dağıtım törenine Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Mersin Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve diğer ilgililer katıldı.
Törende 28 üreticiye pülverizatör dağıtımı gerçekleştirildi.
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