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        Mersin'de bir apartmandaki yangında 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi

        Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 15 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 15 bina sakini ile alevlere müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:16 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:16
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        Mersin'de bir apartmandaki yangında 4'ü itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi
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        Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki 15 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 15 bina sakini ile alevlere müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

        İlçenin Merkez Mahallesi'nde bir sitede yer alan 15 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların binayı sarması ile yangının üçüncü ve dördüncü katların dış cephesine sıçraması sebebiyle bazı vatandaşlar binada mahsur kaldı.

        Apartman sakinlerinin bir kısmının kendi imkanlarıyla binadan çıktığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti.

        Dumandan etkilenen bu vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

        Binanın 2. katındaki dairede büyük hasara neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangına müdahale sırasında 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Bu itfaiye erlerinden 2'si hastaneye götürülürken diğer 2'sine olay yerindeki sağlık görevlilerince müdahale edildi.

        İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan bazı evcil hayvanları da kurtardı.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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