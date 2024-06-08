Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Öte yandan, Çiriş ve Arpaçbahşiş mahallerindeki bahçelerde çıkan yangınlar da ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Fakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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