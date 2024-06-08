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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:24
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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Fakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 5 arazöz, 30 personel ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Öte yandan, Çiriş ve Arpaçbahşiş mahallerindeki bahçelerde çıkan yangınlar da ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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