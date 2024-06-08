Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Fakılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 5 arazöz, 30 personel ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.
Öte yandan, Çiriş ve Arpaçbahşiş mahallerindeki bahçelerde çıkan yangınlar da ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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