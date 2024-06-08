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        Bozyazı'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:43
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        Bozyazı'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Bozyazı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışına Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, eşi Gül Topsakaloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

        Sergide müzik dinletisi sunuldu ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Topsakaloğlu ve ziyaretçiler sergi alanını gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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