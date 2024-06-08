Mersin'de plajlara mavi bayrak çekilmesiyle turizm sezonu başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, mavi bayrakların plajlara çekilmesiyle turizm sezonu başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililerin katılımıyla Erdemli ilçesindeki Kumkuyu Plajı'nda "Mersin İl Mavi Bayrak Töreni" düzenlendi.

Törende, Pehlivan denizden getirilen mavi bayrağı göndere çekti.

Pehlivan, törenin ardından gazetecilere, Mersin'de 11 plajın mavi bayraklı olduğunu söyledi.

Bu sayıyla kentin Türkiye'de en çok mavi bayrağa sahip 8. il olduğunu belirten Pehlivan, "İlimizde mavi bayrak konusunu önemsiyoruz. Çünkü 321 kilometrelik sahil bandımız var. Sahil bandımızın 108 kilometresi koylardan oluşuyor. Geri kalan kısımda çok uygun plajlar var. 41 plajımız var." diye konuştu.