Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz, 3 su tankı ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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