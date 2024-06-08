Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz, 3 su tankı ve bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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