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        Mersin'de son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:37
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        Mersin'de son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'de son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son iki haftada uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, 325 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 2 tüfek, 7 tabanca, 46 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

        Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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