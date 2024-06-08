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        Mersin'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 18:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 18:18
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        Mersin'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Anamur ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Efeler Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, çevresindeki bir eve ve muz serasına sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

        Yangında meyve bahçesi ve muz serasının bir kısmı yanarken, alevlerin sıçradığı evde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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