Mersin'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Efeler Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, çevresindeki bir eve ve muz serasına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında meyve bahçesi ve muz serasının bir kısmı yanarken, alevlerin sıçradığı evde de hasar oluştu.