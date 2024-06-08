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        Mersin'de refüjdeki ağaçlarda çıkan yangın söndürüldü

        Toroslar ilçesinde bulvardaki refüjde bulunan ağaçlarda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 21:10 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:10
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        Mersin'de refüjdeki ağaçlarda çıkan yangın söndürüldü
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        Toroslar ilçesinde bulvardaki refüjde bulunan ağaçlarda çıkan yangın söndürüldü.

        Akbelen Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle refüjdeki palmiye ve çam ağaçları yandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada yangın yol kenarındaki ağaçlık ve otluk alana sıçradı, refüjdeki bazı ağaçlar devrildi.

        Polis, önlem için yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yol, çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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