Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de evde çıkan yangın makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı

        Mersin'in Mut ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın makilik alana yayılmadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de evde çıkan yangın makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Mut ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın makilik alana yayılmadan kontrol altına alındı.

        Aşağıköselerli Mahallesi'ndeki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanındaki ahıra da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki makilik alana yayılmadan kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Mersin'de refüjdeki ağaçlarda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de refüjdeki ağaçlarda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli...
        Mersin'de son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli...
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de plajlara mavi bayrak çekilmesiyle turizm sezonu başladı
        Mersin'de plajlara mavi bayrak çekilmesiyle turizm sezonu başladı
        Maviyemişin "kültür elçisi" profesör, 24 yılda üretimi şehir şehir yaydı
        Maviyemişin "kültür elçisi" profesör, 24 yılda üretimi şehir şehir yaydı