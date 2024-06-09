Mersin'de evde çıkan yangın makilik alana sıçramadan kontrol altına alındı
Mersin'in Mut ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın makilik alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın makilik alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Aşağıköselerli Mahallesi'ndeki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanındaki ahıra da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki makilik alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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