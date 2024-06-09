Mersin'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Kesecik Mahallesi yakınında Ali Subayır Ş. (31) yönetimindeki 33 PA 650 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, itfaiye personeli tarafından araçtan çıkarılan sürücü Ali Subayır Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Metin T. ve Ahmet T. ise ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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