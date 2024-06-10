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        Akdeniz'den mayısta 181 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında 181 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:19
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        Akdeniz'den mayısta 181 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihraç edildi
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        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında 181 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Memiş, yazılı açıklamasında, hububat ve bakliyat sektörünün mayıstaki Türkiye geneli ihracatına AHBİB'in yüzde 17 destek verdiğini belirtti.

        Birlik bünyesindeki ihracatın arttığı bilgisini paylaşan Memiş, şunları kaydetti:

        "Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış sağlayarak 181 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılın beşinci ayında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. Mayısta 143 ülkeye ihracat yapan birliğimiz, en yüksek değerleri Irak, İran ve Suriye pazarlarında elde etti. Tunus, İran, Avusturya, Fas, Güney Sudan, Kosova ve Kazakistan pazarlarında 58 kata varan oranlarda rekor artışlara imza attık."

        Memiş, AHBİB'in ocak-mayıs dönemi ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 876,8 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

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