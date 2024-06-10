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        Mersin'deki hayvan pazarlarında bayram hareketliliği başladı

        Doğu Akdeniz'in önemli küçükbaş üretim merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:46
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        Mersin'deki hayvan pazarlarında bayram hareketliliği başladı
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        Doğu Akdeniz'in önemli küçükbaş üretim merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

        Kurbanlık yetiştiren besiciler, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde kurulan pazara hayvanlarını getiriyor.

        Küçükbaşların 30 bin liraya kadar satışa sunulduğu pazarda, alıcılar ile besiciler kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

        - Bayrama sayılı günler kala satışlar artıyor

        Aksaray'dan hayvanlarını pazara getiren Özgür Birgin, gazetecilere, satışların iyi olduğunu söyledi.

        Pazara 250 küçükbaş hayvanla geldiğini ifade eden Birgin, "Şu ana kadar 50-60 tane kurbanlık sattık. Bayrama daha birkaç gün var. O zamana kadar daha fazla satılır inşallah. Bizdeki fiyatlar 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor." dedi.

        Hakkarili besici Suphi Gök de bayrama yaklaştıkça satışların artmaya başladığını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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