Mersin'deki hayvan pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Doğu Akdeniz'in önemli küçükbaş üretim merkezlerinden Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlık yetiştiren besiciler, Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde kurulan pazara hayvanlarını getiriyor.

Küçükbaşların 30 bin liraya kadar satışa sunulduğu pazarda, alıcılar ile besiciler kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

- Bayrama sayılı günler kala satışlar artıyor

Aksaray'dan hayvanlarını pazara getiren Özgür Birgin, gazetecilere, satışların iyi olduğunu söyledi.

Pazara 250 küçükbaş hayvanla geldiğini ifade eden Birgin, "Şu ana kadar 50-60 tane kurbanlık sattık. Bayrama daha birkaç gün var. O zamana kadar daha fazla satılır inşallah. Bizdeki fiyatlar 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Hakkarili besici Suphi Gök de bayrama yaklaştıkça satışların artmaya başladığını kaydetti.​​​​​​​