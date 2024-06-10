Mersin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Bilgen, 83 binden fazla insanın yaralandığını en az 10 bin kişinin de bombalar nedeniyle enkaz altından çıkartılamadığını ifade etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Emin Bilgen, İsrail'in Gazze'de 36 binden fazla insanı öldürdüğünü bunların 15 bini çocuk 10 binin ise kadınlardan oluştuğunu belirtti.

Erdemli Halkı Filistin Dayanışması tarafından düzenlenen yürüyüş, Saim Göküş Parkı önünde başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

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