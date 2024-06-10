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        Mersin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:48 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:48
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        Mersin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Erdemli Halkı Filistin Dayanışması tarafından düzenlenen yürüyüş, Saim Göküş Parkı önünde başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Emin Bilgen, İsrail'in Gazze'de 36 binden fazla insanı öldürdüğünü bunların 15 bini çocuk 10 binin ise kadınlardan oluştuğunu belirtti.

        Bilgen, 83 binden fazla insanın yaralandığını en az 10 bin kişinin de bombalar nedeniyle enkaz altından çıkartılamadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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