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        Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile devam kararı aldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da gelecek sezon teknik direktör Özhan Pulat'ın görevine devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 23:57 Güncelleme: 10.06.2024 - 23:57
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        Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile devam kararı aldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da gelecek sezon teknik direktör Özhan Pulat'ın görevine devam edeceği bildirildi.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile yolumuza devam ediyoruz. Özhan hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Özhan Pulat." ifadeleri kullanıldı.

        Hatay ekibi, bu sezon ligin bitimine 4 hafta kala teknik direktör Volkan Demirel'in görevinden ayrılmasının ardından Pulat ile anlaşmıştı.

        Ligin 38. ve son haftasında Mersin'de karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Hatayspor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kalmayı başarmıştı.

        - Pulat: "Bu kulübün armasını onurla taşımaktan gurur duyuyorum"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Pulat, sezonun son dört haftasında gösterilen kararlılık, azim ve takım ruhunun kulübün neler başarabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu belirtti.

        Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Pulat, şunları kaydetti:

        "Bugün burada, yeni sezon için atacağımız imza, geleceğe atılan bir adımdır. Hep birlikte daha güçlü, daha dinamik, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerin desteği ve inancı bizlere güç veriyor. Birlikte çok daha güzel günler göreceğimize olan inancım tamdır. Şimdi önümüzde yeni bir sezon var ve biz bu sezona daha büyük hedeflerle, daha yüksek bir motivasyonla hazırlanıyoruz. Yeni sezonda da birlikte çalışmaktan ve bu büyük camiaya hizmet etmekten büyük onur ve mutluluk duyacağımı ifade etmek isterim. Hedefimiz her maçta mücadele eden, izleyenlere keyif veren ve başarılarıyla adından söz ettiren bir takım yaratmak olacak. Bu doğrultuda, saha içinde ve dışında elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu kulübün armasını onurla taşımaktan, taraftarlarımızın coşkusunu her maçta hissetmekten gurur duyuyorum. Yeni sezonda da aynı coşku ve birliktelikle başarıya koşacağımıza inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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