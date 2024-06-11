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        İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li pivot Jillian Alleyne'yi transfer etti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyuncu Jillian Alleyne'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:21 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:21
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        İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li pivot Jillian Alleyne'yi transfer etti
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyuncu Jillian Alleyne'yi kadrosuna kattı.

        Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

        Daha önce 11 oyuncuyu renklerine bağlayan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele eden 29 yaşındaki Jillian Alleyne'yi katrosuna dahil etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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