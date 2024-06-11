İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li pivot Jillian Alleyne'yi transfer etti

Daha önce 11 oyuncuyu renklerine bağlayan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele eden 29 yaşındaki Jillian Alleyne'yi katrosuna dahil etti.

Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

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