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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Mersin'de jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:05
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        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Mersin'de jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli teknik ve fiziki alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Erdemli, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 11 zanlı yakalandı, adreslerde 13 cep telefonu, 15 SIM kart, 3 tablet, 23 kredi kartı, 2 hesap cüzdanı, hafıza kartı, 22 tabanca fişeği ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ele geçirildi.

        Aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve doküman incelemeye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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