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        Mersin'in plajlarında turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı

        Doğal güzellikleri ve 321 kilometrelik sahil şeridiyle turizm sektörünün öne çıkan kentlerinden Mersin'deki plajlarda sezon hazırlıkları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:33
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        Mersin'in plajlarında turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı
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        Doğal güzellikleri ve 321 kilometrelik sahil şeridiyle turizm sektörünün öne çıkan kentlerinden Mersin'deki plajlarda sezon hazırlıkları tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm AŞ tarafından işletilen 12 plajda yaz sezonu için çalışma yapıldı.

        Şezlonglar, şemsiyeler, duş kabinleri, engelli rampaları, kafeler ve piknik alanlarının hazır hale getirildiği sahiller, yeniden tatilcilerin kullanımına sunuldu.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi'nin de aralarında olduğu 12 plajda, cankurtaran, özel güvenlik ve zabıta turizm sezonu boyunca görev yapacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, yenilenen konseptleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazır olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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