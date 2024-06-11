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        Akdeniz'den mayısta 83 milyon 618 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihracatı

        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mayıs ayında 83 milyon 618 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:40
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        Akdeniz'den mayısta 83 milyon 618 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihracatı
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        Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mayıs ayında 83 milyon 618 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

        AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin mayıs ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

        Birlik bünyesinde 83 milyon 618 bin dolarlık dış satım yapılan dönemde, en fazla ihracat Irak, Libya ve Almanya'ya gerçekleştirildi.

        AKAMİB'in ocak-mayıs dönemi ihracatı yüzde 4,7 artışla 367 milyon 997 bin dolara ulaştı.​​​​​​​​​​​​​​

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