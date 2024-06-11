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        Mersin'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyada emniyetin adını kullanıp açtığı hesaptan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:06
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        Mersin'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, sosyal medyada emniyetin adını kullanıp açtığı hesaptan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "Tarsusemniyet" kullanıcı adıyla Instagram'da açılan hesaptan terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edildi.

        Teknik takip başlatan ekipler, hesabın kullanıcısının ilçede ikamet eden B.K. olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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