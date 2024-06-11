Tarsus'ta çukura düşen katır kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çukura düşen katır, iş makinesiyle çıkarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çukura düşen katır, iş makinesiyle çıkarıldı.
Sandal Mahallesi'nde 3,5 metre derinlikteki çukura bir katırın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İş makinesiyle çıkarılan katıra su ve yiyecek verildi.
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