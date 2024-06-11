Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta çukura düşen katır kurtarıldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çukura düşen katır, iş makinesiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta çukura düşen katır kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çukura düşen katır, iş makinesiyle çıkarıldı.

        Sandal Mahallesi'nde 3,5 metre derinlikteki çukura bir katırın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İş makinesiyle çıkarılan katıra su ve yiyecek verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Mersin'in su üstündeki eseri Kızkalesi tanıtıldı
        Mersin'in su üstündeki eseri Kızkalesi tanıtıldı
        Mersin'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı
        Mersin'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı
        Akdeniz'den mayısta 83 milyon 618 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihrac...
        Akdeniz'den mayısta 83 milyon 618 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihrac...
        MEÜ'de gübre kaplama ve yerli katkı maddelerinin üretilmesi hedefleniyor
        MEÜ'de gübre kaplama ve yerli katkı maddelerinin üretilmesi hedefleniyor
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı
        Mersin'in plajlarında turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı
        Mersin'in plajlarında turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı