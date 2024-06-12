Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Türkiye mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den mayısta 284 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

        Gürüz, yazılı açıklamasında, mayısta ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdiğini belirtti.

        Söz konusu dönemde 354 bin 282 ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiği bilgisini paylaşan Gürüz, "Mayısta Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı 284 milyon dolara ulaştı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak sektörün bu performansında yüzde 43 oranında payımız var. Bu dönemde bölge ihracatımız 122,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

        Gürüz, dış satımda ülkeler bazında önemli artışların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sektörümüzün mayısta en fazla ihracat yaptığı ülkeler Rusya, Irak ve Almanya oldu. Irak pazarında yüzde 339, Almanya pazarında yüzde 126 oranında artışlar sağladık. İhracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler Libya, Çekya ve Gürcistan oldu. Ürünler bazında ise 81,2 milyon dolarla şeftali birinci sırada, 34,6 milyon dolarla kiraz-vişne ikinci sırada, 28,6 milyon dolarla domates üçüncü sırada yer aldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Ara Güler filmine bakanlık desteği
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        Kolombiya’daki muz şirketinden paramiliterlere maddi yardım
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        80 yaşında evinde katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5...
        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5...
        Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Mersin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Mersin'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi
        Mersin'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor