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        Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden denetim

        Mersin'de ormanlardan elde edilen ürünlerin usulsüz taşınması ve kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:19
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        Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden denetim
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        Mersin'de ormanlardan elde edilen ürünlerin usulsüz taşınması ve kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

        Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelindeki orman işletme müdürlüklerince eş zamanlı denetim yapıldı.

        Uygulamalada, orman ürünleri taşıyan ağır tonajlı araçlar kontrol edildi.

        Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da denetimlere katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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