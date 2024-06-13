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        Mersin'de yediemin otoparkından 2 panelvan çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Mersin'de yediemin otoparkındaki 2 panelvanı çekiciyle çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:24
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        Mersin'de yediemin otoparkından 2 panelvan çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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        Mersin'de yediemin otoparkındaki 2 panelvanı çekiciyle çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki yediemin otoparkından 2 panelvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin araçları çekiciyle götürdüğünü belirledi.

        Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana istikametine gittikleri tespit edilen zanlılar, polis ekiplerince yolda durduruldu.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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