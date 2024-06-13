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        Mersin'de polis kurbanlık satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

        Mersin'de polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyararak broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:38
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        Mersin'de polis kurbanlık satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı
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        Mersin'de polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyararak broşür dağıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili çalışma başlattı.

        Kentteki kurban pazarlarını gezen polis ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık ilgili satıcılara ve alıcılara uyarılarda bulundu.

        Sahte parayı tanıma yöntemleri ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine yönelik bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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