Mersin'de polis kurbanlık satış yerlerinde sahte para uyarısı yaptı

Mersin'de polis ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyararak broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili çalışma başlattı.

Kentteki kurban pazarlarını gezen polis ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık ilgili satıcılara ve alıcılara uyarılarda bulundu.

Sahte parayı tanıma yöntemleri ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine yönelik bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.