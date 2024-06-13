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        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:08
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        Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ersin Karakuş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tedavisi süren müşteki Nergiz'in yer almadığı duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

        Tanık olarak dinlenen Nergiz'in babası Muammer Nergiz, 23 Ekim 2023'te evde yemek hazırlayıp beklediği kızının iş çıkışı silahlı saldırıya uğradığını öğrendiğini söyledi.

        Sanığı tanımadığını belirten Nergiz, "Kızım şu ana kadar 15'ten fazla ameliyat geçirdi. Sağ bacağı ampute edildi, sol bacağında da risk var. Vücuduna çok fişek geldiği için devamlı enfeksiyonlarla uğraşıyoruz. Hayati tehlikesi sürüyor." dedi.

        Karakuş ise öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia ederek, şöyle konuştu:

        "Olayda 6 el ateş ettiğimi sonradan öğrendim. Elinde tüfek olan ve öldürmek isteyen kişi neden ayaklarına ateş etsin? Tamam suçluyum, kabul ediyorum. Keşke yaşanmasaydı ama ortada bir suç varsa kendi kendine mi oluştu? Ortada tahrik edenler var."

        Sanık, müşteki avukatının sorusu üzerine 2015'teki bir ilişkisi sırasında aldatıldığı gerekçesiyle tıbbi yardım aldığını öne sürdü.

        Avukatları ve talepleri dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i, 23 Ekim 2023'te sokakta av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

        Tutuklanan sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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