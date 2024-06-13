Mersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ersin Karakuş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tedavisi süren müşteki Nergiz'in yer almadığı duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Nergiz'in babası Muammer Nergiz, 23 Ekim 2023'te evde yemek hazırlayıp beklediği kızının iş çıkışı silahlı saldırıya uğradığını öğrendiğini söyledi.

Sanığı tanımadığını belirten Nergiz, "Kızım şu ana kadar 15'ten fazla ameliyat geçirdi. Sağ bacağı ampute edildi, sol bacağında da risk var. Vücuduna çok fişek geldiği için devamlı enfeksiyonlarla uğraşıyoruz. Hayati tehlikesi sürüyor." dedi.

Karakuş ise öldürme kastıyla hareket etmediğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Olayda 6 el ateş ettiğimi sonradan öğrendim. Elinde tüfek olan ve öldürmek isteyen kişi neden ayaklarına ateş etsin? Tamam suçluyum, kabul ediyorum. Keşke yaşanmasaydı ama ortada bir suç varsa kendi kendine mi oluştu? Ortada tahrik edenler var."