Mersin'de çocuk bezi yüklü tır devrildi

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yabancı uyruklu K.K.'nin idaresindeki BH 4886 TK plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Akgedik Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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