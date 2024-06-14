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        Mersin'de çocuk bezi yüklü tır devrildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuk bezi yüklü tır devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:18
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        Mersin'de çocuk bezi yüklü tır devrildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuk bezi yüklü tır devrildi.

        Yabancı uyruklu K.K.'nin idaresindeki BH 4886 TK plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Akgedik Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Devrilme nedeniyle tırda yüklü çocuk bezleri yola saçıldı.

        Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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