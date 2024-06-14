Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde öğrenciler karne aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de düzenlenen törenlerle 79 okulda 34 bin 412 öğrenci karnelerini aldı.

Silifke ilçesinde de Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, atık malzemelerden yaptıkları çeşitli kıyafetleri düzenledikleri defilede sergiledi.

Yaktı, öğrencilerle aynı heyecanı yaşadıklarını belirterek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.