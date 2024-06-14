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        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde öğrenciler karne aldı

        Mersin'in Gülnar, Silifke ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:56
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        Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde öğrenciler karne aldı
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        Mersin'in Gülnar, Silifke ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler karne aldı.

        Gülnar'da ilçesinde Kayrak İlkokulu'nda tören düzenlendi.

        Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı'nın da katıldığı törende öğrencilere karneleri verildi.

        Yaktı, öğrencilerle aynı heyecanı yaşadıklarını belirterek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Programa Belediye Başkanı Fatih Önge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Silifke ilçesinde de Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, atık malzemelerden yaptıkları çeşitli kıyafetleri düzenledikleri defilede sergiledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, törende, Silifke'de 22 bin 683 öğrencinin karne aldığını söyledi.

        Törene Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de düzenlenen törenlerle 79 okulda 34 bin 412 öğrenci karnelerini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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