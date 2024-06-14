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        Mersin'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

        Mersin Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:55
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        Mersin'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
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        Mersin Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildi.

        Buna bağlı olarak ormanları yangınlara karşı korumak amacıyla bazı kararların alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 15 Haziran-30 Eylül 2024 tarihlerinde yasaklanmıştır. Tabiat ve orman parklarına girişler ile Avlanma İzin Belgesi sahipleri veya av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecektir."

        Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilen piknik ve mesire yerleri işleticilerinin faaliyetlerine devam edeceği ve bunların orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacağı aktarıldı.

        Orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." denildi.

        Açıklamada, orman alanı civarındaki tesisler ve sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı anlatılarak şunlar kaydedildi:

        "Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirecekler, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."

        Açıklamada, söz konusu karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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