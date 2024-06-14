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        Vali Pehlivan, bayram için Mersin'e gelen tatilcileri kent girişinde karşıladı

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı için şehre gelen tatilcileri kent girişinde karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:45
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        Vali Pehlivan, bayram için Mersin'e gelen tatilcileri kent girişinde karşıladı
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kurban Bayramı için şehre gelen tatilcileri kent girişinde karşıladı.

        Vali Pehlivan, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve diğer ilgililerle Çeşmeli Mahallesi'ndeki polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti.

        Buradaki polis ve jandarma personeliyle bayramlaşan Pehlivan, daha sonra kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla görüştü.

        Sürücülere ve ailelerine, güvenli trafiğin önemini anlatan Pehlivan, vatandaşların bayramını kutlayıp, çikolata ikramında bulundu ve araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Pehlivan, gazetecilere, bayramın huzur içerisinde geçmesi için tedbirleri sıkı tuttuklarını söyledi.

        Kente gelen ziyaretçi sayısının giderek arttığını belirten Pehlivan, "Günlük 2 bin 400 emniyet ve 500 jandarma, denizde de 50 sahil güvenliğimiz olmak üzere toplam 2 bin 950 personel bayram süresince her gün görev yapacak. Tatil boyunca toplam 26 binin üzerinde personel trafik, denetim ve takip görevi icra edecek. Bu hafta boyunca 5 binin üzerinde araç görev yapacak. Bu süreçte 112 Acil Çağrı Merkezimiz, acil servislerimiz gibi 7/24 esaslı çalışan tüm kurumlarımız hizmetlerini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

        Pehlivan, bayram için yoğunlaştırdıkları trafik tedbirlerini daha sonrası için de devam ettireceklerini kaydetti.

        Yola çıkan ve çıkacak olan tüm vatandaşların emniyet kemerlerini takmasını ve ve hız limitlerine uymasını isteyen Pehlivan, "Yanımızda seyahat eden ailelerimizin, kendimizin ve trafikte seyreden diğer insanların güvenliği için bunlara harfiyen dikkat edelim. Bayram yolunun sonu bayram sevinci olsun, bayram hüznü olmasın istiyoruz. Tüm vatandaşların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara, güzelliklere vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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