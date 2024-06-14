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        DEM Parti, Mersin'de miting düzenledi

        İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki amacıyla DEM Parti tarafından Mersin'de miting gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:12
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        DEM Parti, Mersin'de miting düzenledi
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        İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki amacıyla DEM Parti tarafından Mersin'de miting gerçekleştirildi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Akdeniz Belediyesi önünde düzenlenen mitingde, Hakkari'ye ses olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Oruç, "Belediyeler halkındır. Belediyeler atanmışın değil seçilmişindir. Mehmet Sıddık Akış hakkında açılmış bir dava vardı. Ama karara bağlanmamıştı ve kendisi gözaltına alındığı sırada yasalara, anayasaya aykırı bir şekilde kayyum atandı." ifadelerini kullandı.

        Hakkari halkının yalnız olmadığını belirten Oruç, "Akdeniz'deki bütün halklarla beraber bizler sizlerin yanındayız. Kayyum siyasetini hep beraber gerileteceğiz. Sözümüz olsun ki kayyum siyasetine karşı mücadele, demokrasi, halk kazanacak." diye konuştu.

        Mitinge DEM Parti Mersin milletvekilleri Perihan Koca ve Ali Bozan, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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