DEM Parti, Mersin'de miting düzenledi

İçişleri Bakanlığınca Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki amacıyla DEM Parti tarafından Mersin'de miting gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Akdeniz Belediyesi önünde düzenlenen mitingde, Hakkari'ye ses olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Oruç, "Belediyeler halkındır. Belediyeler atanmışın değil seçilmişindir. Mehmet Sıddık Akış hakkında açılmış bir dava vardı. Ama karara bağlanmamıştı ve kendisi gözaltına alındığı sırada yasalara, anayasaya aykırı bir şekilde kayyum atandı." ifadelerini kullandı.