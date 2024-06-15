Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyreden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gülek mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.