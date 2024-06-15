Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

        Mersin'de, "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 7 yıldır aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Erdemli ilçesinde bir çadırda kaldığını tespit etti.

        Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Cep telefonu ışığıyla rahatsız edilen deniz kaplumbağası, yumurta bırakmada...
        Cep telefonu ışığıyla rahatsız edilen deniz kaplumbağası, yumurta bırakmada...
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        DEM Parti, Mersin'de miting düzenledi
        DEM Parti, Mersin'de miting düzenledi
        Vali Pehlivan, bayram için Mersin'e gelen tatilcileri kent girişinde karşıl...
        Vali Pehlivan, bayram için Mersin'e gelen tatilcileri kent girişinde karşıl...
        Mersin'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
        Mersin'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı