Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
Mersin'de, "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
Mersin'de, "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 7 yıldır aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Erdemli ilçesinde bir çadırda kaldığını tespit etti.
Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.