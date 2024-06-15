Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Erdemli ilçesinde bir çadırda kaldığını tespit etti.

Bu kapsamda, Mersin'de "tasarlayarak öldürme" suçundan 7 yıldır aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü çalıştığı iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'de, "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

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