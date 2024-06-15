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        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu bayram mesajı yayımladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:53
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        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu bayram mesajı yayımladı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Topsakaloğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Bayramların her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı günler olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, sevgi ve mağfiret günleridir. Başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak tüm hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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