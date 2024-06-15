Mersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram öncesi şehitlik ve mezarlık ziyareti

Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve kurum amirleri ziyaret ettikleri şehitlikte mezarlara karanfil bırakırken vatandaşların da bayramlarını kutladı.

Vali Pehlivan, gazetecilere, bayram arifesinde şehit aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Şehitlerin kabirlerinde dua okuduklarını belirten Pehlivan, "Şehitlerimizle gurur duyuyor, yüreğimizde taşıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiler. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en iyi dileklerimle kutluyor ve daha nice güzel bayramları milletçe, devletçe yaşamayı diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de belediye olarak bayram için tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.