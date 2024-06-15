Mersin'de Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri denetlendi

Ekipler, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

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