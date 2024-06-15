Mersin'de Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri denetlendi
Mersin Emniyet Müdürlüğünce, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim gerçekleştirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünce, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim gerçekleştirildi.
Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetim, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (MEŞOT) yapıldı.
Ekipler, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.
Sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlatan ekipler broşür dağıttı.
Kentte bayram tatili süresince trafik yoğunluğu yaşanmaması, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla denetimler devam edecek.
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