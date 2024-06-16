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        Mersin'de hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Mersin'de kurbanlık pazarlarında Kurban Bayramı'nın ilk gününde de hareketlilik devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:50
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        Mersin'de hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
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        Mersin'de kurbanlık pazarlarında Kurban Bayramı'nın ilk gününde de hareketlilik devam ediyor.

        Uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

        Kurbanlıkların kesimi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince kurulan mobil kesim noktalarında da hareketlilik yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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