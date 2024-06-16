Mersin'de hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurbanlıkların kesimi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince kurulan mobil kesim noktalarında da hareketlilik yaşandı.

Uygun fiyata kurbanlık bulmak için gelen vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Mersin'de kurbanlık pazarlarında Kurban Bayramı'nın ilk gününde de hareketlilik devam ediyor.

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